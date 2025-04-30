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30 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Hollanda hükümetinden "elektrik kullanımını azaltın" çağrısı

30 Nisan 2025, Çarşamba 09:37
Hollanda İklim ve Yeşil Büyüme Bakanlığı, ülke genelinde elektrik şebekesi üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla 16.00 ile 21.00 saatleri arasında elektrik kullanımını mümkün olduğunca azaltma çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde elektrik şebekesi üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla 16.00 ila 21.00 saatlerinde elektrik kullanımının azaltılması istendi.

 

Açıklamada, söz konusu saatlerin "yoğun saatler" olarak tanımlandığı ve çoğu kişinin eve döndüğü bu zaman diliminde elektrik tüketiminin en yüksek seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Vatandaşların çamaşır veya bulaşık makinelerini farklı saatlerde çalıştırarak ya da elektrikli araç şarjını erteleyerek şebeke üzerindeki yükü hafifletebilecekleri vurgulanan açıklamada, şebeke işletmecilerinin altyapıyı genişletme çalışmalarını sürdürdüğü ancak bu sürecin zaman alacağı aktarıldı.

Açıklamada, elektrik enerjisi sarfiyatını azaltma kampanyasının 18 ile 59 yaş arasındaki tüm Hollandalıları hedeflediği ve 22 Haziran'a kadar süreceği açıklandı.

Hollanda hükümetinin, İspanya ve Portekiz'deki yaygın elektrik kesintilerinden bağımsız olarak elektrik hatlarındaki baskıyı azaltmak için bu çağrıyı yaptığı düşünülüyor.

AA

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