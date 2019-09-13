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13 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

İdlib'de sivil ölümleri devam ediyor

13 Eylül 2019, Cuma 15:00
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ülkenin kuzeybatısındaki İdlib iline gerçekleştirdiği saldırılarda 3 sivil öldü.

Esed rejimi, dün gece saatlerinden itibaren İdlib'in Kefrenbil ilçesi, Keferrume beldesi ile Sırce, Has, Şinan, Marzita köylerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejimin topçu saldırısında Keferruma'da 1, Kefrenbil ilçesinde ise 2 sivil öldü.

Rejimin destekçisi Rusya'ya ait savaş uçakları da dün gece geç saatlerde İdlib'in Aynata, Binin ve Şinan köylerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Rejim ve destekçisi Rusya, 12 gün aradan sonra dün sivil yerleşimlere yeniden hava saldırıları düzenlemeye başlamıştı. Dünkü saldırılarda biri çocuk, iki sivil ölmüştü.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk, bin 282 sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı 1 milyon 42 bine ulaştı.

AA

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