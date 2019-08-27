İdlib'e bir hava saldırısı daha: 6 sivil öldü

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yönelik saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 6 sivil öldü. Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait savaş uçakları, bugün, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Kefrenbil ilçesi, Cercenaz beldesi ve Tel Mennis köyüne hava saldırıları gerçekleştirdi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırılarda İdlib'in güney kırsalındaki Maar Şurin'de 4, Tel Mennis köyünde 1 ve Kefrenbil ilçesinde 1 sivil olmak üzere toplam 6 kişi öldü. AA

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