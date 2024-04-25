95 milyar dolarlık Ukrayna-İsrail yardım paketini imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, içinde Ukrayna'ya 61, İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da yer aldığı toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketini imzaladı.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen paketi hemen imzalayarak Ukrayna'ya derhal yardımları göndermeye başlayacaklarını belirtti.

Biden, Amerika'nın müttefikleri kadar güçlü olduğunu ve söz konusu dış yardım paketiyle hem Ukrayna, hem İsrail hem de Hint-Pasifik bölgesine (Tayvan) kayda değer ölçüde yardım göndereceklerini ifade etti.

"Bugün birkaç saat sonra Ukrayna'ya bazı silah ve ekipmanları, hava savunma mühimmatlarını ve zırhlı araçları göndermeye başlayacağız." diye konuşan Biden, Ukrayna'ya uzun zamandır gönderemedikleri ciddi boyuttaki askeri yardımı bu paketin geçmesiyle hızlı şekilde göndereceklerini vurguladı.

Ukrayna'ya gönderilecek silahların ABD'de üretildiğine ve dolayısıyla Amerikan savunma ve silah sanayisine ciddi katkı sağladığını da kaydeden Biden, bu yolla hem Rusya karşısında Ukrayna'yı, hem de Amerikalı üreticileri desteklediklerini dile getirdi.

ABD, Ukrayna'ya destek paketinin imzalanmasının ardından ilk yardımın içeriğini açıkladı

Beyaz Saray'ın yazılı açıklamasında, "ABD, Rusya'nın saldırganlığına karşı ülkelerini ve özgürlüklerini savunan cesur Ukrayna halkını desteklemek amacıyla bugün Ukrayna'ya önemli bir yeni silah ve teçhizat paketini duyurmaktadır." ifadesine yer verildi.

Yardım paketinde hava savunma füzeleri, yüksek hareket kabiliyetine sahip topçu roket sistemi (HIMARS) mühimmatları, top mermileri, zırhlı araçlar, hassas hava mühimmatları, tanksavar silahları gibi acil ihtiyaç duyulan askeri malzemelerin bulunduğu belirtildi. Ayrıca, paketin hafif silah, teçhizat ve yedek parçaları da içerdiği kaydedildi.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı da yazılı açıklama ile yeni yardım paketiyle, ABD Başkanı Biden ve hükümetinin Ağustos 2021'den bu yana Savunma Bakanlığı envanterlerinden Ukrayna'ya 56'ncı defa yardım göndermiş olacağını belirtti.

Bakanlık, 1 milyar dolarlık askeri yardım içinde 155 milimetre top mermileri, Javelin ve AT-4 tanksavarlar, güdümlü TOW füzeleri, mayına dayanıklı MRAP ve Bradley zırhlı araçları ile Stinger alçak irtifa hava savunma füzeleri gibi özel mühimmatların bulunduğu bilgisini paylaştı.

İsrail'e askeri yardım

Gazze'de halen devam eden saldırılarında binlerce Filistinli sivilin öldürülmesinden sorumlu olan İsrail'e koşulsuz desteğini sürdürmekle eleştirilen ABD yönetimi, bu paketle İsrail'e toplam 26 milyar dolarlık yeni bir destek sağlayacak.

Biden, İsrail'e yeni yardım paketini "Tel Aviv'in kendini Tahran'a karşı koruması" şeklinde gerekçelendirerek, "10 gün önce İran, 100'den fazla dron ve füze ile İsrail'e bir saldırı düzenledi. İran'ın, Hizbullah'ın, Hamas'ın ve diğer bağlantılı unsurların İsrail'e saldırıları oldu. Benim, İsrail'in güvenliğine olan taahhüdüm sarsılmaz." diye konuştu.

ABD'nin, bu paket yoluyla İsrail'in azalan silah stoklarını yenileyeceğini kaydeden Biden, "İsrail'in, İran ve onun desteklediği teröristlere karşı kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan her zaman emin olacağım." dedi.

Temsilciler Meclisi'nden 4 ayrı tasarı olarak geçen ve Senato'da birleştirilerek tek bir paket haline getirilen tasarı, dün Senato Genel Kurulu'ndaki oylamada 18 "hayır" oyuna karşılık 78 "evet" oyu ile kabul edilmişti.

Biden'ın imzaladığı pakette, 61 milyar dolar Ukrayna'ya askeri destek, 9 milyar doları Gazze dahil savaş bölgelerine insani yardım olacak şekilde 26 milyar dolar İsrail'e askeri destek, 8,1 milyar dolar da Hint-Pasifik bölgesine (Tayvan) destek amacıyla tahsis ediliyor.

Senato'da onaylanan pakette yer alan son tasarıda ise ABD'de bulunan Rusya'ya ait varlıkların dondurularak Ukrayna'ya yardım amacıyla kullanılabilmesinin ve TikTok'un ABD'de yasaklanmasının da önü açılıyor.

Gazze'ye 1 milyar dolar ayrıldı

Biden, "Bu tasarı, Gazze'nin masum insanlarına gönderdiğimiz insani yardımı da ciddi ölçüde artırıyor. Tasarıda Gazze'ye insani yardım için ilave olarak 1 milyar dolar ayrılıyor; bunun içinde gıda, temiz su, tıbbi malzeme gibi unsurlar olacak. İsrail, tüm bu yardımların Gazze'deki Filistinlilere gecikmeden ulaştığından emin olmalı." diye konuştu.

Bu süreçte Hamas'ın elindeki rehineleri bırakmasının ve bununla birlikte bir ateşkese ulaşılmasının kendileri için öncelik olduğunu kaydeden Biden, bu konudaki yoğun çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Temsilciler Meclisi'nden 4 ayrı tasarı olarak geçen ve Senato'da birleştirilerek tek bir paket haline getirilen tasarı, dün Senato Genel Kurulu'ndaki oylamada 18 "hayır" oyuna karşılık 78 "evet" oyu ile kabul edilmişti.

Biden'ın imzaladığı pakette, 61 milyar dolar Ukrayna'ya askeri destek, 9 milyar doları Gazze dahil savaş bölgelerine insani yardım olacak şekilde 26 milyar dolar İsrail'e askeri destek, 8,1 milyar dolar da Hint-Pasifik bölgesine (Tayvan) destek amacıyla tahsis ediliyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 262 Filistinli öldürüldü, 77 bin 229 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260’ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 488 Filistinli öldü.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 285 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.

AB Konseyi Başkanı Michel'den, Biden'a "Ukrayna’ya destek paketi" için teşekkür

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Avrupa-Atlantik topluluğuna entegre olmuş özgür ve bağımsız bir Ukrayna'yı destekleme kararlılığımızda birleşiyoruz." ifadesini kullandı.

Biden'ın söz konusu destek paketinin kabul edilmesi için son aylardaki çabalarına işaret eden Michel, bunun için ABD'li lidere teşekkür etti.

Biden'ın imzaladığı pakette, 61 milyar dolar Ukrayna'ya askeri destek, 9 milyar doları Gazze dahil savaş bölgelerine insani yardım olacak şekilde 26 milyar dolar İsrail'e askeri destek, 8,1 milyar dolar da Hint-Pasifik bölgesine (Tayvan) destek amacıyla tahsis ediliyor.

AB'den Ukrayna'ya 1,5 milyar avro destek

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'nın yeniden inşası ve modernizasyonunu desteklemek üzere 1 Mart'ta yürürlüğe giren fon kapsamında 1,5 milyar avro tutarında ikinci ödeme yapıldı.

Böylelikle, AB Ukrayna'ya mart ayındaki 4,5 milyar avroluk ilk ödemeyle birlikte 6 milyar avro değerinde mali destek sağlamış oldu.

Şubat 2022'den bu yana AB'nin Ukrayna'ya sağladığı toplam destek 98,5 milyar avroya ulaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ukrayna hepimiz için ağır bir yükü omuzlarında taşıyor. Bugün verdiğimiz ilave 1,5 milyar avro, Ukrayna'nın bir yandan saldırganlara karşı mücadele ederken diğer yandan da devleti ve temel hizmetleri ayakta tutmaya devam edebilmesini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.