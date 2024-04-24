Sıcaklar yurt genelinde artmaya devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan ‘sarı’ kodlu uyarıda, iç ve batı kesimlerde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İç Ege, İç Anadolu’nun batısı, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Bolu çevrelerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) bekleniyor.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ayrıca Marmara, Ege, Batı Akdeniz,İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’de yer yer toz taşınımı da bekleniyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA SICAKLIK 10-15 DERECE ARTACAK

Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre; yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi ve hafta boyunca; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise 10 ila 15 derece üzerine çıkması bekleniyor.

(TRT Haber)