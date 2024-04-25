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25 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Çorlu davasında 9 ceza, 4 beraat

25 Nisan 2024, Perşembe 20:11
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 8 Temmuz 2018’de meydana gelen 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada, karar duruşması görüldü.

Heyet, dönemin TCDD 1’inci Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bakım servis alanlarından sorumlu müdür yardımcısı Levent Meriçli’ye 9 yıl 2 ay, Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu’ya 17 yıl 6 ay, Altyapıdan Sorumlu 1’inci Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras’a 8 yıl 4 ay, mühendis Tevfik Baran Önder’e 10 yıl, Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt’a 16 yıl 3 ay, mühendis Deniz Parlak’a 9 yıl 2 ay, mühendis Kubilay Başkaya’ya 9 yıl 2 ay ve Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat’a 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Levent Kaytan, Burhan Ortancıl, Çetin Yıldırım ve Celalettin Çabuk için de beraat kararı verildi. Heyet ayrıca Mümin Karasu, Nihat Aslan, Turgut Kurt ve Özkan Polat hakkında tutuklama kararı verdi.

Haber Merkezi

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