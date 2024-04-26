Misyonu canlandırmak artık zaruret oldu

Şanlıurfa Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Polat, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Polat, şunları söyledi:

“Bir avuç mutlu azınlık dışında toplumun yüzde 80’ni yoksulluk ve açlık sınırı altında kalmış ve yoksulluk her gün derinleşerek kalıcı hale gelmektedir. Haksızlık, hukuksuzluk, ayrımcılık, partizanlık gibi uygulamalar devlet ve millet arasındaki güven köprüsünü yıkmış durumdadır. (...)Kendini merkez sağ görenlerin temsilcilerinin bir kısmı başka isimler adı altında yeni partiler kurmuşlardır. Kendisini merkez sağ Demokrat olarak gören ve güçlü siyasi bağlarımızı taşıyan bu siyasi aktörlerin bir beklenti içine girmeden gerçek siyasi geleneği temsil eden DP çatısı altında toplanmaları ve bu siyasi geleneği yeniden canlandırmak ve tabii mecrasında devam ettirmek için öncülük yapmaları artık insani ve vicdani bir zaruret olmuştur. Aksi takdirde ülkede bugün çekilen sıkıntıların günahı, vebali onların boynuna olur.”

Haber Merkezi