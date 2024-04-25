Tavuk eti fiyatlarına son 5 ayda yüzde 200 zam

Yükselen kırmızı et fiyatları nedeniyle beyaz ete talep artınca tavuk eti fiyatları katlandı.

Tavuğa 5 ayda yüzde 200 zam geldiğini belirten İstanbul Kasaplar Odası üyesi Veysel Günal, beyaz et tedariki konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Kasaptan alışveriş yapan Nazire Irak, “Tavuk kanat ve pirzola aldım. Eti daha az alıyoruz tavuğu daha fazla alıyoruz daha ekonomik geliyor bize. Eskisi kadar da almıyoruz azar azar alıyoruz “ diye konuştu. Selman Özdemir ise, “Tavuk aldım. Kırmızı et alamıyoruz tavuk eti daha tasarruflu malum tavuğa yöneldik.” Dedi. Ailesiyle mangal yapan İlkay Ay ise, “Tavuk kanat bulamadık biz de incik alıp geldik. Bu bayram yoğunluğunda da tavuk bulunmadı. Kanat yokken incik ve pirzola tarzı olan ürünleri tercih ettik” diye konuştu.

Haber Merkezi