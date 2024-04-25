Filistin yanlılarına polis müdahalesi

ABD’de Columbia Üniversitesinde başlayan ve farklı eyaletlerindeki üniversitelere yayılan Gazze eylemlerine katılan Güney California Üniversitesinde polis, İsrail’i protesto eden öğrencilere müdahale etti ve çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.

ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Güney California Üniversitesi, dün gün boyunca Gazze gösterilerine ve polisin öğrencilere müdahalesine sahne oldu. Dün akşam saatlerinde polis, üniversitenin ana kampüsünü halkın kullanımına kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. AA

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