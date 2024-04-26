"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 NİSAN 2024 CUMA - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

26 Nisan 2024, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yarattıklarımız arasından bir topluluk vardır ki, insanlara hakkı gösterirler ve hak olan hükümlerle adalet ederler.

A’raf Suresi: 181

HADİS:

Anne babanıza iyilik ediniz ki çocuklarınız da size iyilik etsinler. İffetli olunuz ki hanımlarınız da iffetli olsunlar.

Camiü’s-Sağir, No: 1702

Okunma Sayısı: 348
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de hala kıtlığa doğru gidiyoruz

    Ankara kitap fuarı bugün başlıyor

    Netanyahu'ya tutuklama kararı çıkabilir

    Misyonu canlandırmak artık zaruret oldu

    Kimsesizlerin kimsesi olmak istiyoruz

    George Washington ve Georgetown üniversiteleri de Gazze'ye destek gösterilerine katıldı

    Gıda fiyatlarında yıllık enflasyon yüzde 95.7

    Tavuk eti fiyatlarına son 5 ayda yüzde 200 zam

    Geçinemedikleri için çalışıyorlar

    Çorlu davasında 9 ceza, 4 beraat

    Netanyahu hakkında uluslararası tutuklama emri çıkabilir
    📷

    Şanlıurfa’da çocuk dergileri sergisi büyük ilgi gördü

    Filistin yanlılarına polis müdahalesi

    MB politika faizini değiştirmeyerek yüzde 50'de sabit bıraktı

    Birbirimize ihtiyacımız var

    İYİ Parti’den bir istifa daha

    Vize ambargosu mağdur ediyor

    Erdoğan: İsrail’le yoğun ticaret bitti

    Gazze'ye ve Batı Şeria'ya acil yardım çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP ne dedi, ne yaptı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsnat ve iddialara izahlı cevaplar-5
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Yandaşlar”ın seçim analizi!
    İbrahim Aktaşcı

    Evlat babasından bir su istiyor!
    Şükrü BULUT

    Avrupa’da Ramazan, Halilullah’ın İbrahimîlere serilmiş sofrasıdır…
    Hasan ŞEN

    Güller beldesinin gülü Tahiri Mutlu
    Risale-i Nur'dan

    Baharda yeryüzü bir mahşer
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Netanyahu'ya tutuklama kararı çıkabilir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.