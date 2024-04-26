Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yarattıklarımız arasından bir topluluk vardır ki, insanlara hakkı gösterirler ve hak olan hükümlerle adalet ederler. A’raf Suresi: 181 HADİS: Anne babanıza iyilik ediniz ki çocuklarınız da size iyilik etsinler. İffetli olunuz ki hanımlarınız da iffetli olsunlar. Camiü’s-Sağir, No: 1702

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