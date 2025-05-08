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9 MAYIS 2025 CUMA - YIL: 56

İki Belçikalı Kenya'da 5 bin karıncayla yakalandı

08 Mayıs 2025, Perşembe 08:28
Kenya'da 5 bin karıncayla yakalanan iki Belçika vatandaşına yaban hayatı yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verildi.

Yerel basındaki habere göre, Kenya'nın Nakuru bölgesinde düzenlenen operasyonda, 19 yaşındaki Belçika uyruklu Lornoy David ve Seppe Lodewijckx gözaltına alındı.

Nakuru'da çıkarıldıkları mahkemede 7 bin 700 ABD doları para cezasına çarptırılan David ve Lodewijckx, 5 bin karıncayı "hobi amaçlı topladıklarını" öne sürdü.

Belçika vatandaşlarının topladığı karıncalar arasında, Doğu Afrika'ya özgü ve ekolojik değeri yüksek türlerden olan "messor cephalotes" de bulunuyor.

David ve Lodewijckx para cezasını ödememeleri durumunda 12 ay hapis cezasına çarptırılacak.

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) yetkilileri, söz konusu karıncaların Avrupa ve Asya'daki egzotik hayvan pazarlarına gönderilmek üzere toplandığını açıkladı.

Uzmanlar, karıncaların doğal yaşam alanlarından çıkarılmasının yerel ekosistem üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

AA

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