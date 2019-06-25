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25 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

'İngiltere, İran'a karşı savaşta ABD'nin yanında olmayacak'

25 Haziran 2019, Salı 20:05
Hunt, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın “Ortadoğu’daki durum ve kazara bir savaş riskine” ilişkin endişeli olduğunu belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, ülkesinin, İran’a karşı savaşta ABD’nin yanında yer alacağı bir senaryoyu “öngörmediklerini” söyledi.

Tahran ve Washington arasında tansiyon gitgide yükselirken Avam Kamarası’nda konuşan Muhafazakar Parti'nin lider adayı Hunt, Dışişleri Bakanlığının “Ortadoğu’daki durum ve kazara bir savaş riskiyle ilgili çok endişeli olduğunu” belirtti. Hunt sözlerini şöyle sürdürdü:

ABD bizim en yakın müttefikimiz. Onlarla her zaman iletişim halindeyiz. Her taleplerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Ancak onların savaşa gitmek için adım atmayı talep ettiği ya da bizim bunu kabul ettiğimiz hiçbir durumu tahayyül edemiyorum.

İskoç Ulusal Partisi (SNP) milletvekili Alan Brown’un İngiltere’nin muhtemel bir ABD-İran savaşına “gözü kapalı sürüklenmeyeceğine” dair güvence vermesini istemesi üzerine Hunt, krizi yatıştırmak için çalıştığını vurguladı. Boris Johnson’ın en güçlü rakibi konumundaki Hunt şunları söyledi:

Tansiyonu dindirmek için ciddi çaba gösterdik. Ortadoğu bakanının geçen hafta sonu gerçekleşen Tahran ziyareti de dahil.

Eski Dışişleri Bakanı Alistair Burt, Hunt’tan ABD’li meslektaşlarına, Afganistan’daki uluslararası gücün eski kumandanı David Petraeus’un savaş çözümüne ilişkin sözlerini hatırlatmasını istedi.

Muhafazakar Parti üyesi Burt, “ABD’li meslektaşlarıyla İran üzerine yaptığı sohbetlerde David Petraeus’un en önemli şu sorusunu hatırlatsın; ‘Söyle bana bu nasıl biter?’ İran’ın bölgedeki tansiyonu bastırmak için harekete geçmek zorunda olduğu açıkken, ABD’nin daha ihtiyatlı hareket etmesi gerektiği konusunda benimle hem fikir mi?” diye konuştu.

Hunt, Burt’a şöyle cevap verdi:

Bu durumda hiçbir taraf savaş istemiyor ancak görüşme ve müzakelerin yapılabilmesi için iki tarafın da geri adım atabileceği bir manevra alanı bırakılması çok önemli. 

ABD’nin ülkenin üst düzey yetkililerini hedef alan yeni yaptırımlarını kınayan İran, bu önlemlerin iki ulus arasındaki diplomasinin “daimi sonu” anlamına geldiğini belirtmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Beyaz Saray’ın zihinsel bir engele maruz kaldığını belirterek, yaptırımların “çirkin ve aptalca” olduğunu söyledi.

İşçi Partisi Milletvekili Dainel Zeichner’in, Hunt’a İngiliz hükümetinin tansiyonu düşürmek için Birleşmiş Milletler’le birlikte ne yaptığını sorması üzerine, Dışişleri Bakanı geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Hunt, Avrupa Birliği’ndeki özellikle Fransız ve Alman müttefikleriyle birlikte bunun çok önemli bir hafta olduğu mesajını verdiklerini ifade eden Hunt, nükleer silahtan arınmış bir Ortadoğu’nun önemine dikkat çekti.

Etiketler: İngiltere, ABD, İran, Orta Doğu
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