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26 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

İnsan hakları örgütlerinden ‘Arakan’ çağrısı

25 Ocak 2021, Pazartesi 22:37
İnsan hakları grupları ve sivil toplum kuruluşları, Arakanlı Müslümanların eğitimine ve Bangladeş’te kaldıkları bölgelerdeki akademik enstitülerin iyileştirilmesine daha fazla odaklanılması çağrısı yaptı.

50 yerel insan hakları örgütü ve sivil toplum grubundan oluşan Cox’s Bazar Sivil Toplum Kuruluşları Forumu, 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü münasebetiyle Arakanlıların eğitim alanında karşılaştığı güçlüklere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Bangladeş hükümeti ve çeşitli kuruluşların başlattığı yaygın eğitim programına 6-14 yaş arası Arakanlı çocuklar dahil edilmiş olsa da 15-24 yaş arası gençlerin yüzde 83’ünün herhangi bir eğitim programına katılmadığı kaydedildi. Bazı eğitim kurumlarının Arakanlılar için sığınma evleri olarak belirlendiği ve bunun da akademik faaliyetlerin aylarca askıya alınmasına neden olduğu vurgulanan açıklamada, “İnsan sayısının artması ve yardım programlarında kullanılan araçların yoğunluğundan dolayı birçok öğrenci okula gitmeyi bıraktı” ifadesine yer verildi.

AA

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  • Hüseyin İlhan

    25.1.2021 23:06:58

    Dünyanın birçok bölgesinde müslüman kardeşimiz uğradığı zulümler nedeniyle mağdur.Amma müslümanlar üzerinden saltanat süren modern krallar müslümanalrın mağduriyetlerine karşı üç maymunu oynuyorlar. İslam işbirliği denen teşkilatı ismiyle biliylr,eleştiriyoruz amma onlar hala sağır ve körler. Fani dünyada saltanat sürün bakalım amma ebedi hayatta rezil ve zelil olan siz sağır,kör ve taş kalpliler olacaksınız.

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