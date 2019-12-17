Irak'ta göstericilere saldırıldı: 2 ölü

Irak'ın Basra vilayetindeki hükümet karşıtı gösteriler sırasında yaralanan Gasan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, göstericilere maddi destek sağlayan bir kişi de bıçaklı saldırı sonucu öldü.

Irak'ta, hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre Muhammed Gasan, 24 Kasım'da Basra'nın Um Kasr ilçesindeki gösterilerde başına isabet eden mermiyle yaralandı. Gasan, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. Öte yandan Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin bıçakla saldırdığı bir gösterici öldü. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın batısındaki Amiriye bölgesinde dükkan sahibi bir gösterici bıçaklı saldırıya uğradı. İsmi açıklanmayan kişinin gösterilere aktif olarak katıldığı ve göstericilere maddi destek sağladığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. AA

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