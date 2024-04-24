Ekonomi hukuka dönüşle düzelir

ALMANYA MALİYE BAKANI CHRİSTİAN LİNDNER, İNSAN HAKLARI VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN EKONOMİDE SORUNLARIN AŞILMASINDA TAŞIDIĞI ÖNEMİ ANLATTI.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Türkiye ziyaretinde beraberindeki heyette yer alan Maliye Bakanı Christian Lindner, Türk ekonomisinin toparlanma şansı, yabancı yatırımlar, vizede yaşanan zorluklar gibi konularda DW Türkçe’nin sorularını cevapladı; insan hakları ve hukukun üstünlüğünün ekonomide sorunların aşılmasında taşıdığı öneme vurgu yaptı. Lindner “Türkiye’de ekonomi politikası müdahalecilikten ziyade daha piyasa odaklı hale gelirse, hukuki çerçeve koşulların, ama aynı zamanda insan hakları durumunun güvenilirliği sağlanırsa bunun ekonomik büyüme perspektifi ile yabancı ve Alman yatırımcı açısından cazibesine olumlu etkileri olacaktır” dedi. Haber Merkezi

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