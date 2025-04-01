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1 NİSAN 2025 SALI - YIL: 56

İran, ABD'ye nota verdi

01 Nisan 2025, Salı 01:42
ABD'nin İran'daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre'nin Tahran'daki Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri üzerine bu ülkenin İran'daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre'nin Tahran'daki Maslahatgüzarına ABD'ye iletilmek üzere "her türlü tehdide kararlılıkla ve derhal yanıt vereceğini" bildiren nota verdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'in bölgedeki saldırganlığını sürdürmesi ve ABD Başkanı Trump'ın saldırı tehditleri üzerine İsviçre Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

ABD'nin İran'a yönelik her türlü eylemine karşı uyarıda bulunulurken İsviçreli diplomata, ABD'ye iletilmek üzere Tahran'ın muhtemel bir saldırıya "kararlılıkla ve derhal yanıt vereceğini" bildiren itiraz notası verildi.

İsviçreli diplomat da konuyu derhal ABD yönetimine ileteceğini bildirdi.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Tahran ile Washington arasında diplomatik meseleler, İsviçre üzerinden yürütülüyor.

Trump'ın İran'a müzakere çağrısı ve tehditleri

ABD Başkanı Trump, 7 Mart'ta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hem tehdit hem de müzakere çağrısında bulunan bir mektup yazdığını duyurmuştu.

Hamaney de ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini belirterek, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

Mektup günler sonra Birleşik Arap Emirlikleri tarafından İran'a teslim edilmiş ve İran da 27 Mart'ta Umman üzerinden mektuba cevabını ilettiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın tehditlerini sürdürdüğü müddetçe ABD ile doğrudan görüşme yapmayacaklarını açıklamış ve aracılar üzerinden dolaylı görüşmelere hazır olduklarını söylemişti. Erakçi, müzakereleri Trump'ın talep ettiğinin aksine yalnızca nükleer konuda yapacaklarını ve ülkesinin savunma kapasitesi konusunun müzakereye kapalı olduğunu belirtmişti.

Trump, dün ülke medyasına yaptığı açıklamada, ABD ile anlaşmaya varmaması halinde İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacakları" tehdidini savurmuştu.

İran lideri Hamaney de Trump'ın saldırı tehditlerini hayata geçirmesine ihtimal vermediklerini ancak herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceklerini söylemişti.

AA

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