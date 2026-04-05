05 Nisan 2026, Pazar 01:35
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dünyada açlık artarken Türkiye’de milyonlarca ton gıdanın çöpe gittiğini belirterek, “Bir yanda açlık, diğer yanda israf var. Bu tablo kabul edilemez” diye konuştu.
Gıda israfı emeğe karşı saygısızlık
26 milyon ton gıda çöpe gidiyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024 yılı için gıda israfını 18,2 milyon ton olarak açıkladığına dikkat çekerek, “2025 yılında yapılan araştırmalarda bu miktarın 23 milyon ton ile 26 milyon ton arasında olduğu ifade ediliyor. Yani gıda israfı artıyor” diye konuştu.
Gıda israfının gelir dağılımındaki adaletsizlikle bağlantılı olduğunu vurgulayan Gürer, “50 milyon yoksul insanın her istediği gıdaya erişemediği bir ülkede, mutlu azınlık sofraya fazla ürün koyup çöpe atıyor. Kahvaltılarda tüketilmeyen gıdalar çöpe gidiyor” dedi.
Ankara - Mehmet Kara
