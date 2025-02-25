İran, çimento üretimini yarıya düşürdü

İran'da gaz ve elektrik kesintileri üretim sektöründe büyük sorunlara neden olurken çimento üretimi ve ihracatı normal kapasitesinin yarısının altına düştü.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, gaz ve petrol zengini ülkedeki enerji kesintileri üretim sektörlerini olumsuz etkiliyor.

Haberde, gaz ve elektrik kesintilerinin üretime verdiği zarar "telafisi mümkün olmayan bir darbe” olarak nitelendirilirken, ülkedeki çimento fabrikalarında fırınların yarıdan fazlasının kapatıldığı kaydedildi.

İran'daki çok sayıda çimento fabrikası uygun enerji sağlanamaması nedeniyle yarı kapasiteyle çalışırken üretim düşüklüğü ihracata da olumsuz yansıyor.

Çimento İşverenleri Derneği Genel Sekreteri Ali Ekber Elvendyan, IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Ülkede soğuk hava nedeniyle maalesef çimento fabrikalarına verilen gaz tekrar kesildi ve bu durum her geçen gün daha da artıyor." dedi.

Elvendyan, enerji dengesizliğinin yaşandığı dönemlerde dizel gibi alternatif yakıt tüketebilme imkanına sahip olduklarını ancak çevresel faktörler nedeniyle kendilerine izin vermediğini ifade etti.

Çimento sanayisinde ihtiyaç duyulan gazın 7 milyon metreküp olduğuna işaret eden Elvendyan, "Bu miktarın sadece 1 milyon 600 bin metreküpü verildi. Bu da büyük çimento fabrikalarının üretimini aksatmış durumda." diye konuştu.

Elvendyan, dizel yakıt tüketilmesine izin verilmesi için defalarca Çevre Kurumuna başvuruda bulunduklarını ancak bu konuda bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

Tahran ve Kazvin'deki iki büyük çimento fabrikasında üretimin durduğunu belirten Elvendyan, bu durumun piyasada çimento fiyatlarının artmasına neden olacağı uyarısında bulundu.

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı yatırımları ve hızla artan enerji talebi nedeniyle ciddi enerji krizlerinden birini yaşıyor.

Enerji tasarrufu uygulamaları, ülkede son aylarda giderek daha fazla yaygınlaşmış durumda. Özellikle soğuk havalarda enerji talebinin zirveye ulaşmasıyla birlikte kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.