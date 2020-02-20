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20 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

İran'da da yeni tip koronavirüs alarmı: 2 kişi Kovid-19 sebebiyle öldü!

20 Şubat 2020, Perşembe 01:59
İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişi öldü. Virüsün önlenmesi ve durumun kontrol altına alınması amacıyla ülke genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Kum kentinde solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin öldüğünü ifade etti.

 

Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de İran medyasına yaptığı açıklamada, son 4 günde solunum yetmezliği şikayetlerinde artış olduğunu belirtti.

Virüs hastalıklarıyla mücadele için Kum'da bir hastanenin tahsis edildiğini söyleyen Kadir, ihtiyaç olması halinde ikinci bir hastaneyi de hizmete sokacaklarını aktardı.

Okullar tatil edildi

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, virüsün önlenmesi ve durumun kontrol altına alınması için tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler 20 Şubat Perşembe günü tatil edildi. 

Ülkede haftalık tatil, perşembe günleri öğleden sonra başlıyor, cumartesi de haftanın ilk çalışma günü.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti. Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 2 bin 5'e, virüs bulaşan kişi sayısı da 74 bin 185'e çıkmıştı.

AA

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