İran'da koronavirüs nedeniyle 116 ölüm daha

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 116 kişinin öldüğünü ve 2 bin 368 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 9 bin 623'e, vaka sayısının da 204 bin 952'ye çıktığını aktardı. Hastalardan 2 bin 887'sinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 163 bin 591 kişinin taburcu edildiğini belirtti. Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 395 bin 675 olduğunu kaydetti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Doğu Azerbaycan ve Sistan-Beluçistan'ın riskli bölgeler arasında yer aldığını ifade etti. İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu. AA

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