Gazze’de bir aile daha öldürüldü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırısında aynı aileden biri bebek 3 Filistinli can verdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı’nda bir evi hedef aldı. Saldırıda Muhammed İbrahim (38), eşi Ala Mecdi (36) ve 1 yaşındaki bebekleri Usame can verdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusuna ait deniz araçlarının Gazze kent sahiline ağır makineli silahlarla ateş açmayı sürdürdüğünü belirtti. *** İsrailliler, Batı Şeria’da camiyi kundaklamaya çalıştı Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’da bir köye baskın düzenleyerek camiyi kundaklama girişiminde bulundu ve Filistinlilere ait 6 araca zarar verdi. Batı Şeria’nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Kufl Haris Köyü Belediye Meclis Başkanı Münir Ebu Yakub, “Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait ev ve araçlara taşlarla saldırdı, köy camini yakmaya çalıştı” diyerek bölge sakinlerinin müdahalesiyle saldırganların camiyi yakamadan uzaklaştırıldığını aktardı. AA

Okunma Sayısı: 290

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.