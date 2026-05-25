Avrupa’da Sumud Filosuna destek gösterisi

Fransa’nın başkenti Paris’te, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine destek için gösteri düzenlendi. Filistin destekçileri, İsrail’in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uyguladığı kötü muameleye tepki gösterdi.

Küresel Sumud Filosu Fransa ve filonun Fransız aktivistlerini temsil eden avukatlardan Hanna Bouchareb, burada yaptığı açıklamada, Fransız aktivistlerle birlikte uluslararası sular ve İsrail’de maruz kaldıkları muamele sebebiyle Fransa’da şikayet dilekçesi sunacaklarını söyledi. Bouchareb, “Ayrıca Küresel Sumud (Filosu) Fransa adına cinsiyetçi ve cinsel saldırıların yanı sıra her şeyden şikayetçi olacağız” dedi. İsveç’in başkenti Stockholm’de, İsrail ordusunun Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na saldırısı protesto edildi. Gösteriye katılan İsveçli aktivist Sigyn Meder, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını ve Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yapılan işkenceleri Batı dünyasının seyrettiğini söyledi. AA

