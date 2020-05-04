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4 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İran riyalden 4 sıfır atarak tümene geçti

04 Mayıs 2020, Pazartesi 15:35
İran Meclisi, ulusal para birimi riyalden 4 sıfır atılması ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifini kabul etti.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Meclisinin söz konusu kararını duyurdu.

Himmeti, açıklamasında, "Bu sabah Mecliste yapılan oturumda Merkez Bankası tarafından sunulan, hükümetin ulusal para biriminden 4 sıfırın atılmasını ve tümenin para birimi olarak belirlenmesini öneren kanun teklifi kabul edildi." ifadelerini kullandı.

Hükümetin atacağı gerekli adımların ardından riyalin yerini tümenin alacağını belirten Himmeti, riyalden 4 sıfırın atılmasının ülkede enflasyona neden olacağı eleştirilerini reddetti.

Merkez Bankası Başkanı Himmeti, Ocak 2019'da İran riyalinden 4 sıfır atılması için hazırladığı öneriyi hükümete sunduğunu açıklamıştı.

AA

Etiketler: İran, riyal, tümen
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