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11 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İşgalcilerin burada yeri yok

11 Temmuz 2020, Cumartesi
İsrail ablukası altındaki Gazze’de, çok sayıda kadın İsrail’in Batı Şeria’nın bir kısmı ile Ürdün Vadisi’ni ilhak planını protesto etti. Konuşmalarda, “Filistin, Filistinlilerindir ve işgalcilerin burada yeri yoktur” denildi.

İsrail ablukası altındaki Gazze’de, çok sayıda kadın İsrail’in Batı Şeria’nın bir kısmı ile Ürdün Vadisi’ni ilhak planını protesto etti. Hamas Kadın Kolları tarafından düzenlenen gösteriye katılan kadınlar, Gazze’nin İsrail sınırındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı önünde bir araya geldi. Kadın Kolları Sorumlusu Reca el-Halebi, yaptığı açıklamada, “Siyonistlerin ilhak planı gerçekleşmeyecek ve biz bütün gücümüzle direneceğiz.” dedi.      

İsrail’in bölgeye müdahalesinin tüm kesimlerden güçlü bir tepki göreceğini vurgulayan Halebi, “Filistin, Filistinlilerindir ve işgalcilerin burada yeri yoktur.” diye konuştu.      

Halebi, İsrail’in ilhak kararının uluslar arası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, herkesi Filistin dâvâsına destek vermeye çağırdı.      

İsrail’in “ilhak” planı      

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak’ta Beyaz Saray’da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı’nda, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin “İsrail’in toprağı” olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin’e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hâkimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.      

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin “ilhakı” için Batı Şeria’da haritalandırma sürecine başlamıştı.      

İsrail’de Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz’da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan bazı bölgeleri Temmuz ayı başından itibaren “ilhak” etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti. Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD’li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın Temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini söylemişti.

AA

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