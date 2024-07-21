İşgalciye destek vermeyin

ULUSLARARASI ADALET DİVANINDAN BÜTÜN DÜN-YA ÜLKELERİNE MESAJ: İSRAİL’İN İŞGAL ETTİĞİ FİLİSTİN TOPRAKLARINDAKİ VARLIĞINI TANIMAYIN.

Uluslararası Adalet Divanının görüşünü "tarihi"

“Adalet için bir zafer”

İSRAİL’İN, GAZZE DE DAHİL FİLİSTİN TOPRAKLARINDA İŞGAL GÜCÜ OTORİTESİNİ KULLANDIĞINI KAYDEDEN ULUSLARARASI ADALET DİVANI, İSRAİL’İN GAZZE’DE İŞGALCİ GÜÇ KONUMUNDA OLDUĞUNU BİLDİRDİ.

UAD Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam, halka açık oturumda, İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, UAD’nin danışma görüşünü “tarihi” olarak nitelendirdi Almanya, Gazze’deki savaşa son verilmesi çağrısında bulundu UAD, İsrail’in Filistin’i işgalinin hukuki sonuçlarına ilişkin “danışma görüşü verme yetkisi olduğunu” belirtti. Divan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundan gelen sorunun hukuki bir soru olduğunu ve bu soruya ilişkin danışma görüşü vermemesi için geçerli neden bulunmadığını kaydetti. Mahkeme, görüşü istenen konunun, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin iddia ettiği gibi iki taraflı değil, tüm BM Genel Kurulunu ilgilendiren ciddi bir mesele olduğunu ve bu sebeple “İsrail tarafının rızasının alınmasına gerek olmadığını” aktardı.

İsrail’e desteği sonlandırın

UAD’nin görüşünün, işgalin uluslararası hukuka aykırı olduğu yönünde olması durumunda, bunun İsrail ve diğer ülkeler açısından getirdiği sonuçları da tespit etmesiyle, İsrail’in Gazze’de ve diğer Filistin topraklarında uyguladığı ihlallerin sonlandırılması yönündeki baskının artması bekleniyor. Buna ek olarak, İsrail’e askeri, siyasi ve mali destek veren ülkelerin de uluslararası toplum tarafından bu desteklerini sonlandırmaları yönünde gelecek çağrıları yanıtlamak zorunda kalmaları öngörülüyor.

Güney Afrika’nın, İsrail aleyhine, Soykırım Sözleşmesi’nin ihlali sebebiyle Uluslararası Adalet Divanında açtığı dava, iki ülke arasında çekişmeli yargılama anlamına gelirken, danışma görüşü, iki devletin karşı karşıya geldiği bir dava niteliği taşımıyor. Danışma görüşünde, davalı-davacı şeklinde ayrım bulunmuyor ve UAD, BM organları ya da kuruluşlarının faaliyet alanlarına ilişkin yönelttiği sorular hakkındaki görüşünü açıklıyor. Divan Statüsü’nün 66. maddesi gereği, BM üyesi ülkeler, danışma görüşü istenen konular üzerine yazılı ve sözlü beyanda bulunma hakkına sahip. Çekişmeli davalardan farklı olarak herhangi bir ad-hoc hakim (bir davaya özgü yargıç) atanmadığından, danışma görüşü kararını UAD’nin daimi 15 hakimi verecek. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgaline “en kısa sürede son vermesi” gerektiğini belirterek, tüm devletlerin de İsrail’in işgal ettiği topraklardaki varlığını hukuki olarak tanımama, yardım veya destek sağlamamakla “yükümlü olduğunu” bildirdi. Divan Statüsü’nün 66. maddesi gereği, BM üyesi ülkeler, danışma görüşü istenen konular üzerine yazılı ve sözlü beyanda bulunma hakkına sahip.