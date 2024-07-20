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“Adalet için bir zafer”

20 Temmuz 2024, Cumartesi 23:42
Filİstin Yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) Filistin topraklarındaki Siyonist İsrail işgalinin yasadışı olduğunu ve derhal sona erdirilmesi gerektiğini belirten görüşünü “adalet için bir zafer” olarak nitelendirdi.

Filistin haber ajansı WAFA, UAD’nın danışma görüşü hakkında Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamayı aktardı. Açıklamada, “Karar, adaletin zaferi ve işgalin reddidir. İsrail’in işgalini destekleyen Knesset’in (İsrail meclisi) kararı ve ABD’nin politikaları reddedilmiştir.” ifadelerine yer verildi. UAD’nin hukuku “adil ve akıllıca” uyguladığı belirtilen açıklamada, “İnsanlık, ahlaki ilkeler ve uluslararası meşruiyet galip geldi.” değerlendirmesi yapıldı. Uluslararası Adalet Divanı, Siyonist İsrail’in Filistin’i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıkladıUluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam, halka açık oturumda, İsrail’in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıkladı. UAD, Lahey’deki oturumda Siyonist İsrail’in Filistin’i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıklarken işgal altındaki Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler değil, “tek bir bölgesel birim” olduğunu bildirdi. Siyonist İsrail’in Gazze’de işgalci güç konumunda olduğunu belirten UAD, İsrail’in Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da da işgalci olduğunu ortaya koydu. UAD, ayrıca Siyonist İsrail’in Filistin topraklarındaki işgaline “en kısa sürede son vermesi” gerektiğini belirterek, tüm devletlerin de İsrail’in işgal ettiği topraklardaki varlığını hukuki olarak tanımama, yardım veya destek sağlamamakla “yükümlü olduğunu” dile getirdi.

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