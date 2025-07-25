İstanbul için ‘termal şok’ uyarısı

Afrika kökenli sıcak hava dalgası Türkiye’yi etkisi altına aldı. Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, İstanbul’da nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 56 dereceye çıktığını söyledi.
Özellikle 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini söyleyen Köse, “Aşırı sıcaklar yüzünden termal şok yaşanabilir, dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.
Haberler.com’a misafir olan Köse, “İstanbul’da bugün gölgede 38 derece sıcaklık bekleniyor. Ancak nemin %60 olması sebebiyle hissedilen sıcaklık 56 dereceyi buluyor. Bu, çok tehlikeli sıcaklık seviyesidir. Güneş çarpması, termal şok, bilinç kaybı yaşanabilir” uyarısında bulundu.