İslam ülkeleri birlik olmalı

İSLÂM ÂLEMİNDEN YÜZLERCE AKADEMİSYEN VE ÂLİMİN KATILDIĞI KONFERANSTA, FİLİSTİN DAVASININ, ANCAK “İTTİHAD-I İSLÂMLA” KALICI ÇÖZÜME KAVUŞABİLECEĞİ İFADE EDİLDİ.

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İSLÂM ÂLEMİ SAFLARI SIKLAŞTIRMALI

Bahreyn'de düzenlenen "İslâm dünyasının diyaloğu" konulu konferans, İslâm ülkelerinin yoğun katılımına sahne oldu. "Tek ümmet, ortak kader" başlığıyla düzenlenen konferansa dünyanın çeşitli bölgelerinden âlimler, kanaat önderleri, akademisyenler, düşünürler ve aydınlardan oluşan 400'den fazla kişi katılıyor.

Konferansın açılışında konuşan Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, İslâm âleminin karşı karşıya kaldığı zor duruma dikkati çekerek, konferansın Müslümanların kurtuluşuna çare aramak için yapıldığını söyledi.

FİLİSTİN MÜSLÜMANLARIN ORTAK DAVASI

Ezher Şeyhi Tayyib, "Filistin davası, bu ümmetin haklarını savunacak bir işbirliğinin ve ittihadın hakiki delilidir. Filistin'in çocuklarına ve Gazze halkına yönelik zorbalık onları göçe zorlama ve topraklarına el koyma noktasına ulaştı.

Bu İslâm âlemine karşı kurulmuş bir komplodur. Yüce Allah lütfuyla Arap ve İslâm âlemi, halkı ve liderleriyle, mübarek toprakların insanları ve komşu Müslüman ülkelerin egemenliğine saldıran bu aleni adaletsizliği reddeden birlik içinde ve şerefli bir tavır aldı. Bu, Müslümanların saflarını birleştirmesine yönelik umudu tazeleyen ve teşvik eden bir tavırdır" diye konuştu.

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İslâm ülkeleri birlik olmalı

Bahreyn’de “İslam dünyasının diyaloğu” konulu konferansta İslâm ülkelerinin birlik olması gerektiği vurgulandı.

Bahreyn’de “İslam dünyasının diyaloğu” konulu konferans, Arap ve İslam ülkelerinden yoğun katılımla başladı. Bahreyn İslami İşler Yüksek Konseyi, Ezher Kurumu ve Müslüman Bilgeler Konseyi tarafından düzenlenen konferans, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife’nin himayesinde, başkent Manama’da iki gün devam edecek. “Tek ümmet, ortak kader” başlığıyla düzenlenen konferansa dünyanın çeşitli bölgelerinden âlimler, kanaat önderleri, akademisyenler, düşünürler ve aydınlardan oluşan 400’den fazla kişinin katılması bekleniyor. Konferansın açılışında konuşan Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, İslam ümmetinin karşı karşıya kaldığı zor duruma dikkati çekerek, konferansın Müslümanların kurtuluşuna çare aramak için yapıldığını söyledi.

Umudu tazeleyen bir tavır

İslâm ümmetinin “yol ayrımında” bulunduğunu ve 15 asırlık İslâm medeniyetinin büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Ezher Şeyhi Tayyib, şöyle devam etti. “Ümmetin pusulası ve büyük davası Filistin, bu ümmetin haklarını savunacak bir işbirliğinin ve ittihadın gerekliliğinin hakiki kanıtıdır. Filistin’in çocuklarına ve Gazze halkına yönelik zorbalık onları göçe zorlama ve topraklarına el koyma noktasına ulaştı. Bu tüm ümmete karşı kurulmuş bir komplodur. Yüce Allah lütfuyla Arap ve İslâm ümmeti, halkı ve liderleriyle, mübarek toprakların insanları ve komşu Müslüman ülkelerin egemenliğine saldıran bu aleni adaletsizliği reddeden, birlik içinde ve şerefli bir tavır aldı. Bu, Müslümanların saflarını birleştirmesine yönelik umudu tazeleyen ve teşvik eden bir tavırdır.”

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