Pew Research raporu: Müslümanlar dünya genelinde nüfusu en hızlı artan dini grup

ABD merkezli Pew Research'ün yayımladığı raporda, 2010-2020 döneminde Müslümanların 347 milyon kişi artarak, dünyada nüfusu en hızlı artan dini grup olduğu ifade edildi.

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Dünya genelinde zaten gözler önünde olan ve benzer yöndeki çok sayıda rapor ve araştırmayla doğruluğu ispatlanmış olan bu büyük hakikat, 65. vefat yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve dualarla yad ettiğimiz Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin “Ümitvar olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde, en yüksek gür sada İslâm’ın sadası olacaktır” veciz sözlerini hatırlattı ve İman ve İslamiyet'e yönelik her türlü İslamofobik girişime rağmen İslam nurunun bütün dünyayı kuşatacağı ve Allah'ın nurunu tamamlayacağı İlahi müjdesini tekrar ve yeniden büyük bir şevkle idrak etmemize vesile oldu.

Bizlere düşense yine Üstad Bediüzzaman'ın ifadesiyle "Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler. Belki, küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehalet edecekler." (Hutbe-i Şâmiye, s. 28) hakikati mucibince kemiyet noktasına olduğu gibi keyfiyet ölçeğinde de Üstad'ın “Ey Âlem-i İslâm! Uyan, Kur’an’a sarıl; İslâmiyet’e maddî ve manevî bütün varlığınla müteveccih ol!” (Tarihçe-i Hayat) çağrısına uyarak İman ve İslamiyetin hayatımızın her anına kattığı güzelliklerden dalalet vadilerinde hayrete düşen her insana ulaşmasına vesile olmaya gayret ve idealinde olmak.

Pew Research şirketi, 2010-2020 döneminde 10 yılı aşkın süre boyunca nüfus sayımı, kayıtları ve anketler dahil 2 bin 700 veri kaynağından elde edilen bilgilerin ve 201 ülkeden katılımcıya mensup oldukları dine ilişkin sorulara cevaplarının analiz edildiği raporu yayımladı.

Raporda, 10 yılı aşkın süre içinde 347 milyon kişi artan Müslüman nüfusunun, diğer dinlere oranla en hızlı artış gösterdiği ortaya konuldu, bunun, Müslüman toplumlarda tabii nüfus artışından kaynaklandığı belirtildi.

Öte yandan raporda, Hristiyanların nüfusunun 122 milyon kişi arttığı ancak dünya nüfusuna oranla azaldığı kaydedildi. Hristiyan nüfus oranının yüzde 1,8 azalmasının sebebinin, bu dine mensup olmayan toplulukların nüfusunun artmasından ve bazı Hristiyanların bu dinden ayrılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Buna göre, dünyadaki Müslüman nüfus oranı 2010'da yüzde 23,9'ken 2020'de yüzde 25,6'ya ulaştı, Hristiyanların nüfusu ise yüzde 30,6'dan yüzde 28,8'e düştü. Raporda, Hristiyanların nüfusunun en çok Avrupa ve Amerika'da azaldığı bilgisine yer verildi.

Müslümanların, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde yoğun olarak bulunduğu ifade edilen raporda, Müslüman nüfusun Kuzey Amerika'da yüzde 52,3 arttığı, Sahra Altı Afrika'da bu oranın yüzde 33,8 olduğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yüzde 23,9 artış görüldüğü belirtildi.

Ayrıca raporda, Hristiyan nüfusun Kuzey Amerika'da yüzde 10,8; Avrupa'da yüzde 8,8 azaldığı ve Sahra Altı Afrika'da yüzde 31,2 artış gösterdiği kaydedildi.

Raporda, Hristiyanlığın, Asya-Pasifik, Orta Doğu-Kuzey Afrika bölgeleri hariç en yaygın din olduğu kaydedilirken yüzde 24,2 oranla herhangi bir din mensubu olmayanların, Hristiyanlar ve Müslümanların ardından en kalabalık üçüncü grup olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Öte yandan, 2020'de Budistlerin sayısının, 2010'dakinden daha az olduğu, bu süreçte 19 milyon kişi azaldığı kaydedilen raporda, Yahudilerin nüfusunun 2010-2020 döneminde yüzde 6 artarak yaklaşık 15 milyon kişiye ulaştığı kaydedildi.

Pew Research'ün 2017'de yayımladığı raporda, dünyada en hızlı büyüyen dinin İslam olduğu ve 2075 yılına kadar İslam'ın dünyanın en büyük dini olabileceği ifade edilmişti.

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Prof. Dr. Annemarie Schimmel: ÇAĞIN MEVLÂNA’SI; eserleri Avrupa’yı aydınlatacak

Amerikalı Tarihçi Carter V. Findley: Said Nursî, materyalizmi mağlûp etti

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Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Prof. Dr. Thomas Michel : Risale-i Nur Hıristiyanların Meselelerini de çözüyor

Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Said Nursî önledi

Prof. Dr. Colin Turner (Durham Üniversitesi): Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

Suriyeli Alim Cevdet Said: “Zaman imanı kurtarma zamanıdır”

Kanadalı araştırmacı, gazeteci ve yazar Freed A. Reed: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Bekir Bülbül: “Küçük Sözler”in filmi nasıldoğdu ve çekildi?

Zülfü Livaneli: Said Nursî insanı etkiliyor, ateşli bir üslûbu var

Ertuğrul Özkök: Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin

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23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA