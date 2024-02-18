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18 ŞUBAT 2024 PAZAR - YIL: 54

İsrail, 158 BM çalışanını öldürdü

18 Şubat 2024, Pazar 13:53
İsrail’in 4 aydan uzun süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde öldürdüğü Birleşmiş Milletler çalışanlarının sayısı 158’e çıktı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’nin güneyindeki Refah kentine yönelik artırdığı hava saldırılarının güçlükle yapılan insani yardımı engellemesinden endişe duyulduğu belirtildi.

İsrail’in saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah’ta nüfusun yaklaşık 1,5 milyon olduğu ve bu sayının 7 Ekim 2023 öncesinin yaklaşık 6 katı olduğu aktarılan açıklamada, Gazze’ye ulaştırılan insani yardım tırları sayısının günlük 500 hedefinin çok altında kaldığı, Kerem Ebu Salim ve Refah Sınır Kapısı’nda insani yardımların getirilmesinde ciddi zorlukların yaşandığı kaydedildi. Açıklamada Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana öldürülen UNRWA çalışanı sayısının 15 şubat itibarıyla 158’e yükseldiği bildirildi.

AA

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