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4 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İsrail 1967'den beri Filistinlilere ait ''11 bin 900'' evi yıktı!

04 Ekim 2021, Pazartesi 16:09
Filistinli sivil toplum kuruluşu "Toprak Araştırmalar Merkezi"nin raporunda, İsrail'in, işgalin başladığı tarih olan 1967'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 11 bin 900 evi yıktığı belirtildi.

Yıkılan evlerden 7 bin 440'ının Doğu Kudüs'te yer aldığı ve yıkımlar nedeniyle 47 bin 220'si Doğu Kudüs'te olmak üzere 73 bin Filistinlinin yerinden edildiği aktarıldı.

İşgalin ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa eden İsrail, söz konusu bölgelerde ikamet eden Filistinlilere çeşitli zorluklar çıkarıyor.

İsrail yönetimi, Batı Şeria'nın "C Bölgesi" ile Doğu Kudüs'te "imar izni" olmadığı gerekçesiyle Filistinlilere ait evleri zaman zaman zorla yıkıyor.

Filistinlilerin ise "imar izni" almak için bazen yıllarca beklemeleri gerekiyor.

AA

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