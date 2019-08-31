İsrail askerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan Filistinli genç şehit oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Gazze'nin doğusundaki Han Yunus'ta düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan 25 yaşındaki Bedreddin Nebil Ebu Musa'nın bugün şehit düştüğü belirtildi. Dün İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde, 42'si gerçek mermiyle olmak üzere 75 Filistinli yaralanmıştı. AA

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