Venezuela’da 7 günlük yas ilân edildi

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen depremlerde ölenler için ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyor; yaralılar, kayıplar ve afetten etkilenen tüm topluluklar için dualarımızı yükseltiyoruz. Can verenlerin anısına saygı duruşu olarak, bugün saat 18.00’den itibaren geçerli olmak üzere 7 günlük Ulusal Yas ilan edilmesine karar vermiş bulunmaktayım.” Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği, ölenlerin sayısının 2 bin 295’e yükseldiği bildirilmişti. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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Mu’cizevî kurtuluş

Venezuela’da geçen hafta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından enkaz altında kalan 3 yaşındaki bir çocuk, felâketten altı gün sonra sağ olarak kurtarıldı. Ürdünlü arama kurtarma ekipleri, Klieber Morán adlı 3 yaşındaki çocuğun La Guaira eyaletindeki enkazdan depremden 6 gün sonra canlı çıkarıldığını açıkladı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez de kurtarma operasyonunu doğrulayarak, çocuğun kurtarılışının bir umut kaynağı olduğunu söyledi. Ürdün Sivil Savunma Teşkilatı, Klieber’e olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığını, ardından hastaneye kaldırıldığını ve hayatî bulgularının iyi olduğunu bildirdi.

Ankara-Anka