Ruh sağlığımız bozuluyor

Artan geçim derdi ve belirsizlikler nedeniyle vatandaş adeta dert küpü oldu. Maddî imkansızlıklar sebebiyle insanlar kendini mutsuz hissediyor.

Araştırma şirketi Ipsos’a göre, Türkiye mutluluk seviyesinin en düşük olduğu ülkelerden biri konumunda. Türkiye’de vatandaşların yüzde 41’i kendini mutsuz ya da çok mutsuz olarak tanımlıyor. 29 ülke arasında Türkiye’de daha fazla mutsuzluk düzeyine sahip olan yalnızca Güney Kore ve Macaristan bulunuyor. Mutsuzluğun en önemli nedeni açık ara finansal durum olarak öne çıkıyor. Ekonomik sıkıntılar, savaşlar, toplumsal kutuplaşma ve doğal afetlerin gölgesinde yaşayan vatandaşların ortak beklentileri ise büyük ölçüde değişmiyor. Araştırmaya göre toplumun en önemli beklentileri: barış, huzur, güven, öngörülebilir bir gelecek, aileleriyle güven içinde yaşayabilecekleri bir hayat. Haber Merkezi

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