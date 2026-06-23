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23 HAZİRAN 2026 SALI - YIL: 57

İran: İsviçre'deki görüşmeler "çalışma grupları" uzlaşısıyla sona erdi

23 Haziran 2026, Salı 11:19
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, İsviçre'de ABD ile yürütülen teknik müzakerelerde, mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde uzlaşmanın sağlandığını, çalışma grupları kurulması kararına varıldığını bildirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, ABD'yle teknik müzakerelerde İran heyetine başkanlık eden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, müzakere sürecine ilişkin bilgi verdi.

Mutabakatın uygulanmasına ilişkin teknik görüşmelerin tamamlandığını dile getiren Garibabadi, tarafların yaptırımların kaldırılması, nükleer konular, yeniden yapılanma ve ekonomik kalkınma ile izleme ve uygulama başlıklarında 4 çalışma grubu kurulmasına karar verdiğini, bu grupların teknik ayrıntıları ele alacağını belirtti.

İranlı yetkili, mutabakata taraf ülkeler arasında Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişini koordine edecek bir temas noktası ile Lübnan'da çatışmaların önlenmesine yönelik ortak bir koordinasyon biriminin kurulmasının da kararlaştırıldığını açıkladı.

Garibabadi, varılan anlaşma kapsamında bundan sonraki müzakerelerin; İran Meclis Başkanı ile Dışişleri Bakanı, ABD Başkan Yardımcısı, Pakistan ve Katar başbakanlarının gözetimindeki üst düzey komite çatısı altında yürütüleceğini ifade etti.

İranlı yetkili, teknik heyet başkanlarının çalışma grupları ile söz konusu koordinasyon birimlerinin faaliyetlerini denetleyerek üst düzey komiteye düzenli rapor sunacağını aktardı.

Dondurulmuş fonların serbest bırakılmasına ilişkin imzalanan 12 milyar dolarlık (iki adet 6 milyar dolarlık) mutabakatların derhal uygulama aşamasına geçirilmesi konusunda da anlaşmaya varıldığını dile getiren Garibabadi, teknik görüşmelerde, İran'ın, petrol ve petrokimya ürünleriyle ilgili tüm satışlarına ilişkin genel bir lisansın verilmesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına ilişkin mutabakatlar için gerekli takiplerin yapıldığını; buna göre, söz konusu genel lisansın ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) internet sitesinde yayımlandığını hatırlattı.

AA

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