İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek seçimde lider olarak görmek istemediğini belirterek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Starmer, partisinin Ulusal Yürütme Komitesinden adaylıkların 9 Temmuz’dan başlayarak Parlamentonun yaz tatili bitene kadar alınacağı bir takvim belirlemesini isteyeceğini aktararak, ⁠”Parlamento Eylül’de tekrar toplanmadan önce bir liderin göreve gelmesi sağlanacak. Yarış tamamlanana kadar başbakanlığa devam edecek ve iktidarın düzenli şekilde devredilmesini sağlamak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı. AA

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