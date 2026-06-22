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23 HAZİRAN 2026 SALI - YIL: 57

İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

22 Haziran 2026, Pazartesi 17:00
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek seçimde lider olarak görmek istemediğini belirterek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Starmer, partisinin Ulusal Yürütme Komitesinden adaylıkların 9 Temmuz’dan başlayarak Parlamentonun yaz tatili bitene kadar alınacağı bir takvim belirlemesini isteyeceğini aktararak, ⁠”Parlamento Eylül’de tekrar toplanmadan önce bir liderin göreve gelmesi sağlanacak. Yarış tamamlanana kadar başbakanlığa devam edecek ve iktidarın düzenli şekilde devredilmesini sağlamak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

AA

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