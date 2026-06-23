Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İran ile ABD arasında İsviçre’de başlayan müzakerelere ilişkin, Türkiye’nin süreç dışında kalmaması gerektiğini belirtti.

Davutoğlu, “Uyarımı açık ve net şekilde yapmak istiyorum: Bölgede ve dünyada geleceğin dengelerinin şekillendiği bu dönemde süreçlerin dışında kalmayın! İsviçre’de başlayan İran-ABD müzakerelerindeki tablo bizim açımızdan son derece kaygı verici. Müzakerelerde Pakistan ve Katar’ın arabuluculuğu dolayısıyla dört ülke bayrağı birlikte yer alıyor. Pakistan ve Katar bizim en yakın dostlarımız. Onları tebrik ederken bölgeyi yeniden şekillendirecek bu masada NATO zirvesi öncesinde İran’ın tek NATO komşusu olan Türkiye’nin yer almaması sıradan cümlelerle geçiştirilecek bir husus değil” dedi. Ankara - Anka

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