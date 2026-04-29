İşçiler kazandı, grev bitti

Doruk Madencilik işçilerinin tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi talebiyle Ankara’da sürdürdüğü eylem, İçişleri Bakanlığı’nda yapılan görüşmenin ardından anlaşmayla sonuçlandı.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, “Biz 150 işçiyiz ama 86 milyonun yanımızda olduğunu gördük” dedi. Çiftçi, “‘İşçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz’ anlayışıyla; emeğin hakkını korumak, sosyal adaleti güçlendirmek ve her vatandaşımızın onurlu bir yaşam sürmesini teminat altına almak, hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi. Bağımsız Maden-İş ise “Kazandık” paylaşımı yaptı.

Madenler peşkeş çekilmiş

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, AKP’nin iktidara gelirken “Kimsesizlerin kimsesi olacağız, sessiz yığınların sesi olacağız. Biz işçinin alın teri kurumadan onun emeğinin karşılığının verilmesi gereken bir kültürden geliyoruz” dediğini hatırlatarak “Aylardır oradaki işçilerimizin hakkı, hukuku ödenmemiş, perişanlar. Yıldızlar SSS Holding, 2 bin 364 maden ruhsatına sahipmiş. Türkiye’nin yarısını adama vermişsiniz. Bin 433 tanesi arama, 577 tanesi de işletme ruhsatı ve toplam alan 29 bin 694 kilometrekare, Ankara’dan büyük ya... Türkiye’yi peşkeş çekmişsiniz eski siyasî yol arkadaşınıza ve adam sömürmekle kalmamış, işçilerin hakkını, hukukunu ayaklar altına alıyor.” diye konuştu.