Kim kazançlı çıkacak? Yabancıya vergi affı, vatandaşa yük

29 Nisan 2026, Çarşamba 09:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı vergi muafiyeti ve indirim paketine yönelik, şirketlere geniş imtiyazlar tanındığı, oluşacak vergi kaybının ise vatandaşa yeni yük olarak döneceği eleştirileri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı” kapsamında getirilen vergi muafiyeti ve indirimleri tartışma başlattı. Şirketlere ve yabancı sermayeye geniş avantajlar sağlayan düzenlemelerin, kamu gelirlerinde azalmaya yol açabileceği ve oluşacak yükün dolaylı vergiler yoluyla vatandaşa yansıyabileceği ifade ediliyor.

20 yıl vergi muafiyeti

Program kapsamında, transit ticaret kazançlarında vergi oranının sıfırlanması, İstanbul Finans Merkezi içindeki kazançların tamamen, dışındaki kazançların ise yüzde 95 oranında 20 yıl boyunca vergiden muaf tutulması dikkat çekti. Ayrıca yurt dışında yaşayan ve Türkiye’de vergi mükellefi olmayan kişilere, yurtdışı gelirleri için 20 yıl vergi muafiyeti tanınması planlanıyor. İhracatçı firmalar için kurumlar vergisinin yüzde 9 ve yüzde 14 seviyelerine çekilmesi de paketin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Fatura vatandaşa çıkacak

Ekonomistler, söz konusu vergi indirimlerinin kamu maliyesi üzerinde ciddi bir yük oluşturabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, uygulamanın bütçe açığını artırabileceğini belirterek, vergi kaybının ücretli kesime yansıyabileceğini söyledi. Kozanoğlu, bu adımların “seçim ekonomisi” kapsamında değerlendirilebileceğini de ifade etti. Dr. Levent Dölek de vergi muafiyetlerinin ekonomik canlılık oluşturacağı yönündeki beklentilere karşı çıkarak, geçmişte benzer uygulamaların yükünün emekçilere yansıdığını dile getirdi. Dölek, yabancı sermayeye verilen geniş imtiyazların uzun vadede hukuki ve ekonomik problemler doğurabileceğine işaret etti.

Erdoğan’ın açıklamasında neler var?

Erdoğan’ın açıklamalarına göre; transit ticaret, yurt dışı kazançlar ve ihracatçılar için kurumlar vergisi düşürülecek; bazı alanlarda tamamen kaldırılacak. Yatırım süreçleri “tek durak büro” sistemiyle hızlandırılacak, yurt dışındaki sermayenin Türkiye’ye gelmesi ve küresel şirketlerin merkezlerini Türkiye’ye taşıması teşvik edilecek. Dijital şirket uygulaması sayesinde şirket kuruluş ve yönetim süreçleri hızlandırılacak ve esnek hale getirilecek.

NURSEZA PARLAKOĞLU

