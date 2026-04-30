Gıda enflasyonu tam gaz devam

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) 2026 yılı Nisan ayı verileri yayınlandı.

Buna göre, aylık gıda enflasyonu yüzde 3,59 olarak hesaplandı. Mart ayında gerileyen gıda enflasyonunun nisanda yeniden yükselişe geçtiği görüldü. Nisan ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en çok düşen ürünler patlıcan, taze fasulye ve kabak oldu. Buna karşılık domates, havuç ve marul çeşitlerinde fiyat artışları dikkat çekti. Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise en yüksek fiyat artışı balık, sirke ve tavuk etinde kaydedildi. TEGE verilerine göre Nisan 2026 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu yüzde 34,3 olarak hesaplandı. Haber Merkezi

