"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

"Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması başka yerler için tehlikeli emsal teşkil eder"

29 Nisan 2026, Çarşamba 14:27
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının dünyanın farklı yerleri için de tehlikeli bir emsal teşkil edeceği konusunda uyardı.

Brunei’de bulunan AB Yüksek Temsilcisi Kallas, AB-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Bakanlar Toplantısı’nın ikinci gününde basına açıklamalarda bulundu.

Kallas, mevcut küresel ortamda hiçbir ülkenin tek başına hareket etmeyi göze alamayacağına işaret ederek, "Orta Doğu’da şu anda yaşananlar, bunu herkes için açıkça ortaya koymaktadır. İran savaşı 2 ayını doldurmuşken diplomatik çabalar henüz bir ilerleme sağlayamamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Yükselen enerji fiyatlarının hem Avrupa’yı hem de Asya’yı olumsuz etkilediğinin altını çizen Kallas, "Seyrüsefer serbestisi korunmalıdır. Aksi takdirde bu durum dünyanın başka bölgelerinde de tehlikeli bir emsal oluşturacaktır." uyarısını yaptı.

ASEAN üyelerinin Rus petrolü alma isteğine ilişkin de konuşan Kallas, petrol gelirlerinin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını finanse etmeye yaradığını anımsattı.

Kallas, dünyada enerji krizi yaşandığını, bunun da Rusya'ya fayda sağladığını ifade ederek, "Biz savaşların sona ermesini, barışın sağlanmasını istiyoruz. Böylece bu tür sorunlarla karşı karşıya kalmayız. Bu yüzden enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini ve Rusya dışındaki alternatiflere yönlendirilmesini savunuyoruz." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 588
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi
    Genel

    FIFA Kongresi'nde İsrailli temsilciyle tokalaşmayı reddetti
    Genel

    TBMM raporu: Çocuğa karşı şiddet ve zorbalık "milli güvenlik sorunu"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.