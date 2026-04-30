BM: Hürmüz’de geçişler durma noktasında - Trump’tan ‘kuşatmayı genişletin’ emri

Birleşmiş Milletler (BM), ABD-İsrail ile İran savaşının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı’nda kısıtlamalar nedeniyle gemi geçişlerinin yüzde 95,3 azaldığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujaric, günlük basın toplantısında konuştu. BM Ticaret ve Kalkınma Örgütünün (UNCTAD) verilerine işaret eden Dujarric, ABD/İsrail-İran savaşının başladığı 28 Şubat’tan bu yana Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerinin yüzde 95,3 azaldığını söyledi. Dujarric, boğazdaki kısıtlamalar nedeniyle temel gıda fiyatlarının yüzde 6 ve Avrupa için ham petrol fiyatlarının da yüzde 53 arttığını kaydetti. Haber Merkezi *** Trump’tan ‘kuşatmayı genişletin’ emri - ABD basını yeni İran planını duyurdu ABD ile İran arasında iki aydır devam eden çatışmaların ardından, diplomatik görüşmelerin tıkanması üzerine Washington yönetimi Tahran üzerindeki ekonomik ve askerî baskıyı en üst seviyeye çıkarma kararı aldı. ABD basınında yer alan iddialara göre, Başkan Donald Trump, nükleer konularda taviz vermeyen İran yönetimini geri adım atmaya zorlamak amacıyla deniz ablukasının kapsamının genişletilmesi emrini verdi. Genişletilen abluka ile Tahran ekonomisinin dış dünya ile bağı kesilerek, ülke üzerindeki baskının “maksimum” seviyeye çıkarılması amaçlanıyor. Haber Merkezi

