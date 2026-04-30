İsrail uluslararası sularda Sumud Filosu'na yine müdahale etti - Scotto: Bu tür şiddete müsamaha gösterilebilir mi?

İsrail donanmasının Küresel Sumud Filosu'na müdahale etmesine dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

İtalya

İtalya Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz'de yolda olan Küresel Sumud Filosu'na ait teknelerin, İsrail donanması tarafından uluslararası sularda durdurulmasına tepki gösterdi.

İsrail donanmasının, Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'de Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında müdahale etmeye başlaması kamuoyunda tepki uyandırdı.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk seferine katılan isimlerden olan Demokratik Parti (PD) milletvekili Scotto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel Sumud Filosu'nu Gazze'den 700 mil açıkta durdurdular, uluslararası sularda, Yunanistan açıklarında. Tarih tekerrür ediyor. Bu sefer, çok pratik bir şekilde Avrupa'da. Bu tür şiddete ve uluslararası hukuka bu kadar saygısızlığa müsamaha gösterilebilir mi?" ifadelerini kullandı.

İsrail ve Yunanistan'dan bilgi talep edildi

İtalyan ANSA ajansının bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın Gazze'ye doğru seyir halindeki Küresel Sumud Filosu'na İsrail'e ait askeri birliklerin yaklaştığına dair bilgi alması üzerine Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, bakanlık kriz masası üzerinden bazı talimatlar verdiği belirtildi.

Tajani'nin, İtalya'nın Tel Aviv ve Atina büyükelçiliklerine, iki ülkenin yetkili makamlarıyla temasa geçerek; operasyonun kapsamını netleştirmeye yönelik bilgi almak ve teknelerde bulunan İtalyan vatandaşlarının korunmasını sağlamak için harekete geçme talimatı verdiği ifade edildi.

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis, Küresel Sumud Filosu'na müdahalede ülkesini suçladı

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndaki arkadaşlarıyla görüştüğünü belirterek, İsrail'e ait gemi ve insansız hava araçlarının Girit açıklarında filoya müdahalede bulunduğunu kaydetti.

Varoufakis, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz'de ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na ait teknelere Yunanistan kara suları yakınlarında İsrail tarafından müdahale edilmesi nedeniyle Yunan hükümetini de eleştiren Varoufakis, "Yunan hükümeti ya işbirlikçi ya da denizlerimizi İsrail'den korumaktan aciz." ifadesini kullandı.

İsrail Ordu Radyosu: İsrail donanması Küresel Sumud Filosu'ndan 7 tekneyi ele geçirdi

İsrail Ordu Radyosu'na dayandırılan bilgilere göre, İsrail donanması filoya ait teknelere müdahale ederek 58 tekneden 7'sini ele geçirdi.

Aynı kaynak, saldırının daha önceki girişimlere kıyasla "en uzak mesafede gerçekleştirilen müdahale" olduğunu ve filoya Akdeniz'de, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarına yakın bir noktada saldırı düzenlendiğini belirtti.

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada ise saldırı sırasında çok sayıda teknenin elektronik sistemlerine yoğun karıştırma (jammer) uygulandığı, bazı teknelere İsrail'e ait olduğu belirtilen hızlı botların yaklaştığı ifade edildi.

Aktivistler, teknelere lazer tutulduğunu, bazı durumlarda silahların yöneltildiğini ve katılımcılara güvertede çeşitli talimatlar verildiğini aktardı.

Filonun iletişim sistemlerinde kesintiler yaşandığı ve yardım çağrılarının yapıldığı kaydedildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise filoda yaklaşık 58 tekne bulunduğu, önceki değerlendirmelerde bu sayının 65 ila 100 arasında değiştiği vurgulandı.

Küresel Sumud Filosu, 18 teknesiyle irtibatın koptuğunu açıkladı

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası yetkilileri, İsrail basınının İsrail Donanması'nın Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahaleye başladığını iddia etmesinin ardından açıklama yaptı.

İsrail'in Yunanistan açıklarındaki uluslararası sularda yasa dışı müdahaleye başladığını bildiren Küresel Sumud Filosu yetkilileri, irtibatın koptuğu tekne sayısının 18'e çıktığını belirtti.

İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi

Videolu mesajında can yeleği giyen İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'nin kız kardeşi Margaret Connolly, İrlanda hükümetine çağrıda bulundu.

Margaret Connolly, "Lütfen Shannon Havalimanı'nın ABD ordusu tarafından kullanılmasına son verilmesini sağlayın. Havalimanımızın Gazze ve Filistin'i bombalamak için kullanılmasına son verin." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının yanında olduklarını vurgulayan Connolly, "Bu gece saldırıya uğrayıp kaçırılırsak, kendimizin ve Filistinli rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Biz barışçıl bir misyonuz, yanlış bir şey yapmadık." dedi.

Küresel Sumud Filosu: 60'dan fazla teknede 39 farklı ülkeden 345 katılımcı bulunuyor

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası yetkilileri, filodaki tekneler ve katılımcılara ilişkin bilgileri paylaştı.

İspanya'dan 12 Nisan'da hareket eden 39 tekneye İtalya'da 20 tekne daha katılırken, toplam 59 teknelik konvoy 26 Nisan'da Gazze istikametine doğru yola çıktı.

Filoda, Open Arms ve Greenpeace'e ait 2 gözlemci gemisi de yer alıyor.

Filodaki 39 farklı ülkeden 345 katılımcının 178'i İspanya'dan, 167'si ise İtalya'dan gemilere dahil oldu. Katılımcılar arasında 31 Türk aktivist de bulunuyor.

Teknelerdeki Türk aktivistlerin isimleri şöyle:

"Ümmü Gülsüm Durmuş, Mustafa Enes Topal, Muhammed Özdemir, Enver Öztürk, Hüseyin Yılmaz, Seyit Ahmet Çapan, Ali Deniz, Yunus Kava, Şahin Yaslık, Mustafa Arslan, Abdulselam Demir, Nevzat Öylek, Nevzat Güzel, Halil Erdoğmuş, Abdüllatif Faslı, Ferzan Çiftçi, Hüseyin Şuayb Ordu, Sibel Can Karakoç, Mehmet Yıldırım, Ömer Aslan, Fatma Zengin, Mehmet Yasir Cebeci, Görkem Duru, Fatih Genç, Mehmet Atlı, Bilali Yıldırım, Mükremin Köse, Salih Tekin, Ramazan Tekdemir, Abdullah Saydemir, Mahmut Çağatay Yavuz."