Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün Cehennemi kâfirlerin gözleri önüne öyle bir sereceğiz ki! Kehf Sûresi: 100 HADİS: Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Benimle cin ve insanların durumu çok acâiptir: Ben yaratıyorum, başkasına kulluk yapılıyor. Ben rızıklandırıyorum, başkasına şükrediliyor.” Camiü’s-Sağir, No: 2863

