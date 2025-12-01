İsrail’de askerlikten büyük kaçış

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail ordusunun tarihindeki en ciddi insan kaynakları kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Brik, İsrail gazetesi Maariv’de yayımlanan makalesinde, son aylarda binlerce subay ve astsubayın askerlik hizmetinden kaçtığını söyledi. Bazılarının çeşitli bahanelerle görevden kaçındığını, kimilerinin ise görev sürelerini yenilemeyi reddettiğini ifade eden Brik, çok sayıda subayın derhal terhis talep ettiğini, genç askerlerin ise daimi hizmet sözleşmelerini imzalamayı kabul etmediğini kaydetti. Brik, bunun da orduda önemli bir profesyonel personel açığına yol açtığını vurguladı. Son yıllarda göreve gelen genelkurmay başkanlarını uygunsuz kararlar almakla suçlayan Brik, bunlar arasında, kapsamlı personel kesintileri ve askerlik süresinin erkeklerde 3 yıla, kadınlarda 2 yıla düşürülmesi gibi uygulamaların yer aldığını ve bunun hızla kapatılması imkansız büyük boşluklar oluşturduğunu belirtti. AA

Okunma Sayısı: 284

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.