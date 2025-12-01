"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

İki devletli çözümü destekliyoruz

01 Aralık 2025, Pazartesi 17:37
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İsrail-Filistin meselesinde çok uzun süredir açık şekilde iki devletli çözümü desteklediklerini, ancak şu anda İsrail’in bu çözümü kabul etmediğini bildiklerini, bununla beraber devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak bunu gördüklerini söyledi.

Papa 14. Leo, Türkiye’nin birçok özelliği olduğunu ifade ederek, “Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülke, ancak çok küçük bir azınlık olmalarına rağmen birçok Hristiyan topluluğu da barındırıyor ve farklı dinlerden insanlar barış içinde yaşayabiliyor. Farklı dinlerden insanların barış içinde bir arada yaşadığı yer. İşte bu bir örnek.” diye konuştu. Türkiye’nin bu nitelikleriyle bütün dünyaya ilham olması gerektiğini vurgulayan Papa, “Ben bunun, dünyanın her yerinde aradığımız şeyin bir örneği olduğunu söyleyebilirim. Din”i farklılıklara rağmen, etnik farklılıklara rağmen ve başka birçok farklılığa rağmen insanlar gerçekten barış içinde yaşayabilir.” ifadelerini kullandı.

