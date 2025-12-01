İsrail kamuoyuna yalan pompaladı

Katar’ın başşehri Doha’da düzenlenen konferansta uluslararası medyanın İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarını ele alış biçimleri tartışıldı.

Al Jazeera Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Hamad Bin Halife Üniversitesi (HBKU) işbirliğinde düzenlenen konferansta, Gazze’deki savaşın uluslararası medya söylemlerine nasıl yansıdığı, Filistin ve İsrail’e yönelik anlatıların hangi söylem stratejileriyle kurulduğu ve haber çerçevelemelerinin kamuoyu algısını nasıl şekillendirdiği kapsamlı bir şekilde ele alındı. İki gün süren konferansta, İsrail medyası ile bazı Batı medya kuruluşlarının savaşın ilk aylarında yayımladığı, daha sonra asılsız olduğu ortaya çıkan “yanan çocuklar” ve “tecavüze uğrayan kadınlar” gibi iddiaların medya söylemi üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. AA

Okunma Sayısı: 243

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.