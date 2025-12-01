AKP’li eski vekiller birbirine düştü

AKP’li eski vekiller Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner arasındaki kriz sosyal medya kavgasına dönüştü.

İkili sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda Metiner Tayyar’a “Saçmalamış” derken, Tayyar Metiner’e “kifayetsiz muhteris” dedi. Şamil Tayyar, “Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, ‘darbe mekaniği işler’ diye... Orada biraz daha açıyor konuyu Devlet Bey’e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor. Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey’e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şuna kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey’e darbe yapılacağını söylüyor” sözlerini sarf etmişti. Sözcü’deki habere göre AKP’li Mehmet Metiner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP’ye bu iddiayı sorduğunu ifade etti. Metiner’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: Şamil Tayyar’ın İmralı’da kendisiyle görüşen Meclis heyetine Öcalan’ın “Süreç başarılı olmazsa MHP’de Bahçeli’ye karşı darbe olur!” iddiasını MHP’nin medya ve tanıtımdan sorumlu değerli genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir’e sordum. Bana verdiği cevap aynen şu oldu: SAÇMALAMIŞ!”