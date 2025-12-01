"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

AKP’li eski vekiller birbirine düştü

01 Aralık 2025, Pazartesi 17:40
AKP’li eski vekiller Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner arasındaki kriz sosyal medya kavgasına dönüştü.

İkili sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda Metiner Tayyar’a “Saçmalamış” derken, Tayyar Metiner’e “kifayetsiz muhteris” dedi. Şamil Tayyar, “Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, ‘darbe mekaniği işler’ diye... Orada biraz daha açıyor konuyu Devlet Bey’e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor. Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey’e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şuna kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey’e darbe yapılacağını söylüyor” sözlerini sarf etmişti. Sözcü’deki habere göre AKP’li Mehmet Metiner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP’ye bu iddiayı sorduğunu ifade etti. Metiner’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: Şamil Tayyar’ın İmralı’da kendisiyle görüşen Meclis heyetine Öcalan’ın “Süreç başarılı olmazsa MHP’de Bahçeli’ye karşı darbe olur!” iddiasını MHP’nin medya ve tanıtımdan sorumlu değerli genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir’e sordum. Bana verdiği cevap aynen şu oldu: SAÇMALAMIŞ!” 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 299
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AKP’li eski vekiller birbirine düştü

    İki devletli çözümü destekliyoruz

    İsrail’de askerlikten büyük kaçış

    İsrail kamuoyuna yalan pompaladı

    Garantörler nerede?

    Cezaevleri doldu taştı

    'İsrail ordusu, en ciddi insan kaynakları kriziyle karşı karşıya' - 'Binlerce subay ve astsubay kaçıyor'

    'Ukrayna'da barış için hâlâ yapılacak çok iş var'

    Güney Afrika, Trump'ı yalanladı

    İsrail, Gazze'ye topçu ve helikopter ateşiyle saldırdı

    Tel Aviv'de Netanyahu'nun yolsuzlukları protesto edildi: Affetmeyin!

    Venezuela, ABD'yi ICAO’ya şikayet etti

    Üsküdar'da ahşap köşkte yangın çıktı

    Kolombiya'dan, ABD'ye Venezuela tepkisi: "Tamamen yasa dışı"

    ABD'de kar ve fırtına sebebiyle yüzlerce uçuş iptal edildi

    Kopenhag Kriterleri ön şart

    Reenkarnasyon mu dediniz?

    Müşterilerden talep edilen zorunlu servis, masa ücreti gibi ücretler yasaklanıyor

    'Saldırı amacıyla araçtan inen sürücülere 180 bin lira para cezası uygulayacağız'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Risale-i Nur’a hizmet yolunda bir ömür: Mustafa Sungur
    Genel

    'İsrail ordusu, en ciddi insan kaynakları kriziyle karşı karşıya' - 'Binlerce subay ve astsubay kaçıyor'
    Genel

    Kopenhag Kriterleri ön şart
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD'de kar ve fırtına sebebiyle yüzlerce uçuş iptal edildi
    Genel

    Cezaevleri doldu taştı
    Genel

    Üsküdar'da ahşap köşkte yangın çıktı
    Genel

    Güney Afrika, Trump'ı yalanladı
    Genel

    Tel Aviv'de Netanyahu'nun yolsuzlukları protesto edildi: Affetmeyin!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.