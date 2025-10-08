Son sığınak aile

Edirne’de düzenlenen “Kutlu Elçinin Örnekliği: Ailede Huzur Camide Rehber” konferansında konuşan Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, "Modern dünyanın meydan okumaları ve dayatmaları karşısında aile hâlâ sığınak olma rolünü korumaya devam ediyor. Camilerimiz de manevî hayatımızın merkezi. Fakat günümüzde her iki kurum da tehdit altında. Bu noktada her iki kurumun korunması ve sağlamlaştırılmasında Peygamber Efendimizin (asm) örnekliğini önemsiyoruz." diye konuştu.

Kaan, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- yaptıklarıyla ıslah edici bir kimliğe sahip olduğunu dile getirdi. Konferansa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. AA

