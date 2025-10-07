"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Gözaltına alınan AKP’li eski vekil Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

07 Ekim 2025, Salı 19:00
AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. 25. ve 26. dönem AKP İzmir milletvekilliği yapan Hüseyin Kocabıyık, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ iddiasıyla başlatılan soruşturmalardaki gözaltılar sonrası X’ten (19 Mart’ta) şöyle yazmıştı:

“Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!”

Eski AKP’li vekil paylaşımın ardından disipline sevk edilmiş, 11 Nisan’da da partiden ihraç edilmişti.

Haber Merkezi

***

TUTUKLANDI

Kocabıyık hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve bu kapsamda gözaltına alındığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Kocabıyık gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Hüseyin Kocabıyık'ın evinde arama kararı verildiği ve polis ekiplerinin Ankara'daki evinde arama yaptığı da öğrenildi.

Kocabıyık'ın tutuklandığı bildirildi. 

HÜSEYİN KOCABIYIK KİMDİR?

Hüseyin Kocabıyık, 1963 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlk-orta-lise öğrenimini Konya’da, lisans eğitimi Ankara Üniversitesi DTCF'de tamamlayan Kocabıyık, Anadolu Üniversitesi'nde master yaptı.

Kocabıyık, 1995-1999 yılları arasında başbakan başdanışmanı sıfatıyla 53-54 ve 55. hükümetlerle çalıştı.

Çeşitli dergi ve gazetelerde yazar olarak çalışan Kocabıyık, TBMM 25.ve 26 dönem AKP İzmir milletvekiliydi.

Kocabıyık, geçen sene partisinden ihraç edilmişti.

NTV

Okunma Sayısı: 360
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AKPM ve AP üyesi 80'den fazla parlamenterden ortak Küresel Sumud Filosu bildirisi

    Enflasyon kalıcı hale geldi - Neden kontrol altına alınamıyor?

    Suriye Savunma Bakanı: Kuzey ve kuzeydoğu Suriye'de kapsamlı ateşkes anlaşmasına varıldı

    DP Genel Başkanı Uysal: Demokrasi ve hürriyet tabutuna bir çivi daha çaktılar!

    Son sığınak aile

    'ABD, Ukrayna’ya Tomahawk verirse gerilimin yeni bir aşaması başlar'

    Sumud'un 15 Türk aktivisti daha Türkiye'de: "Bu dayanışmayı bir insanlık mirası olarak sunmayı hedefliyoruz"

    Artvin ve Trabzon açıklarında bulundu

    ABD ile Kanada, "Altın Kubbe" savunma projesinde işbirliği içinde

    İçişleri Bakanlığı uyardı: 52 il için "sarı", 4 il için de "turuncu" kod

    Gelir eşitsizliğinde Avrupa birincisiyiz

    Gözaltına alınan AKP’li eski vekil Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

    Demirtaş tahliye edilebilir

    Trump: Gazze'de ateşkese çok ama çok yaklaştık

    Mersin'de işçi servisi şarampole devrildi: 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

    'Hayatımda hiç bu kadar uzun süre Aksa’dan uzak kalmadım'

    İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan!

    'Özgürlük Filosu'ndaki Galli hemşire Evans'tan bütün insanlara çağrı: Filistin'e gidin!

    Yargıtay, 16 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu: Bozma kararının ardından 28 Şubat davasında yeni karar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Enflasyon kalıcı hale geldi - Neden kontrol altına alınamıyor?
    Genel

    DP Genel Başkanı Uysal: Demokrasi ve hürriyet tabutuna bir çivi daha çaktılar!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    AKPM ve AP üyesi 80'den fazla parlamenterden ortak Küresel Sumud Filosu bildirisi
    Genel

    Okuyucu ziyaretleri güzel meyveler veriyor
    Genel

    Suriye Savunma Bakanı: Kuzey ve kuzeydoğu Suriye'de kapsamlı ateşkes anlaşmasına varıldı
    Genel

    Son sığınak aile

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.