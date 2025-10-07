Gözaltına alınan AKP’li eski vekil Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. 25. ve 26. dönem AKP İzmir milletvekilliği yapan Hüseyin Kocabıyık, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ iddiasıyla başlatılan soruşturmalardaki gözaltılar sonrası X’ten (19 Mart’ta) şöyle yazmıştı: “Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!” Eski AKP’li vekil paylaşımın ardından disipline sevk edilmiş, 11 Nisan’da da partiden ihraç edilmişti. Haber Merkezi *** TUTUKLANDI Kocabıyık hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve bu kapsamda gözaltına alındığı öğrenildi. SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI Kocabıyık gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Hüseyin Kocabıyık'ın evinde arama kararı verildiği ve polis ekiplerinin Ankara'daki evinde arama yaptığı da öğrenildi. Kocabıyık'ın tutuklandığı bildirildi. HÜSEYİN KOCABIYIK KİMDİR? Hüseyin Kocabıyık, 1963 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlk-orta-lise öğrenimini Konya’da, lisans eğitimi Ankara Üniversitesi DTCF'de tamamlayan Kocabıyık, Anadolu Üniversitesi'nde master yaptı. Kocabıyık, 1995-1999 yılları arasında başbakan başdanışmanı sıfatıyla 53-54 ve 55. hükümetlerle çalıştı. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazar olarak çalışan Kocabıyık, TBMM 25.ve 26 dönem AKP İzmir milletvekiliydi. Kocabıyık, geçen sene partisinden ihraç edilmişti. NTV

